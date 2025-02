Kéfera sobre expor relacionamentos online: 'Não é saudável'

Kéfera, 32, explicou os seus motivos para não expor seus relacionamentos amorosos nas redes sociais.

O que aconteceu

A influenciadora foi questionada por um fã sobre quando ela apresentaria sua namorada. "Quando você vai apresentar sua namorada pra gente?", perguntou o internauta.

Respondendo que estava solteira, Kéfera disse que prefere separar sua vida pessoal da sua vida nas redes sociais. "Quando eu tiver uma, de repente eu apresento para vocês. Mas a minha vida pessoal é algo que eu tento separar bastante do que posto na internet. Até o que eu posto na internet, eu me regulo bem. Já fui de expor, de mostrar tudo e cada passo que eu deu e já faz alguns anos que eu vejo que isso não é saudável para mim. Eu cresci na internet, então com 17 anos eu já estava mostrando muito de mim e da minha vida, então hoje em dia eu sou mais reservada", contou.