Juliana Silveira vetou prostituta na Globo por Floribella: 'Não é maneiro'

Juliana Silveira, 44, decidiu abrir 2025 apostando em um trabalho nostálgico e especial em sua vida: Floribella. A atriz, inicialmente, planejou um meet and greet com fãs, mas a venda dos ingressos foi tamanha que a proposta se transformou em shows em São Paulo e Rio de Janeiro. Ela, que interpretou Maria Flor na trama da Band, se diz feliz em saber que o sucesso do trabalho perdura por 20 anos.

Isso veio de uma vontade minha. Desde 2019, quando acabei o contrato longo com a Record e resolvi experimentar esse mundo novo do streaming, eu resolvi ter mais autonomia e criar projetos que possa produzir. Na pandemia, eu abri lives para falar de Floribella e foi um sucesso. Em 2021, regravei as músicas em estúdio com o Rick Bonadio e nasceu o projeto Juliana Silveira Canta Floribella. Só agora em 2025 eu consegui realizar e tô começando a entender agora a força do que a gente construiu ali.

Juliana Silveira, em entrevista exclusiva para Splash

Decisão de promover os quatro eventos (dois em São Paulo e dois no Rio) foi custeada pela própria artista. A ideia era sentir como seria a recepção dos fãs da trama que marcou época na TV brasileira. "Ainda tem muito apelo. Existe um movimento de nostalgia muito forte que vem com as redes também, né? Quando a gente foi vender só esse encontro e a coisa aconteceu dessa forma muito rápida, eu falei: 'bom, não dá pra esperar'. A gente precisa montar alguma coisa que as pessoas realmente estão pedindo e fiz a loucura de montar um show em 15 dias".