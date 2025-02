Única passagem de Lady Gaga pelo Brasil teve bate-bola, mototáxi e cerveja

Como foi a passagem de Gaga pelo Brasil

Lady Gaga aterrissou no Brasil em novembro de 2012 para três shows. A diva fez apresentações no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre com a "The Born This Way Ball Tour", sua única turnê a passar pela América Latina.

A primeira parada de Gaga foi no Rio. Na cidade maravilhosa, a artista ficou hospedada em um hotel de luxo na orla de Ipanema. Recebida por uma multidão de fãs, ela esbanjou simpatia ao aparecer na varanda do hotel e acenar para seus little monsters, enquanto usava uma camisa da seleção brasileira.

Gaga visitou o morro do Cantagalo. Acompanhada por seus seguranças, a famosa pegou "carona" de mototáxi, jogou bola com algumas crianças em um campinho no morro e sentou em um bar para tomar cerveja.