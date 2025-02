BBB: João Pedro descarta indicar Aline ao Paredão

Após conquistar a liderança na noite desta quinta-feira (20), João Pedro já começou a traçar sua estratégia para a formação do próximo paredão no BBB 25. Em conversa com Maike durante a madrugada desta sexta-feira (21), o novo líder deixou claro que Aline está fora de sua mira.

O que houve

João Pedro descartou indicar a policial, dizendo que é o irmão, João Gabriel, que tem problemas com a sister. "Em quem eu voto? Não vou botar a Aline, véi", afirmou o gêmeo mostrando que, apesar das especulações na casa, ele não pretende seguir esse caminho.