Isabel Veloso passa por cirurgia após receber novo diagnóstico: 'Que dor'

Isabel Veloso, 18, compartilhou com os seguidores que já está bem após ser submetida às pressas a uma cirurgia por conta de pedras na vesícula.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (21), a influenciadora tranquilizou seus fãs ao garantir que está bem após a intervenção cirúrgica. Há três anos, Isabel Veloso já luta contra um Linfoma de Hodgkin.

Ao compartilhar algumas fotos nos Stories de seu perfil do Instagram, ela brincou que reencontrou um velho amigo, ao se referir a um cateter que dá acesso à suas veias. "Me reencontrei com meu velho amigo, o port-a-cath", escreveu.