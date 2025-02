Grávida, Raissa Barbosa mora junto com cantor após 4 dias de relacionamento

Raissa Barbosa, 34, que está grávida do segundo filho, revelou que está morando junto com o cantor Paulo Castagnoli, 34.

O que aconteceu

Na noite de quinta-feira (20), durante uma live, a influenciadora contou que vivendo junto com o novo namorado. Eles tomaram a decisão após quatro dias de namoro.

Paulo Castagnoli, que é ex-integrante da banda Fly, explicou que estava separado há um ano antes de começar a namorar com Raissa. "Para quem não sabe, eu terminei com a mãe da minha filha faz quase um ano. Um relacionamento de dez anos não acaba rápido, então já tinha acabado pra gente, não existia sentimento. Eu me sai muito mal dessa questão", disse ele.