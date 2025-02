'Garota do Momento': Edu tem reação inesperada ao descobrir que irmão é gay

Anita (Maria Flor) logo percebe o nervosismo do filho. "Eu sei o que é. Sempre soube, meu filho", diz ela.

A mãe de Guto afirma que estava esperando o filho se assumir. "Tava só esperando o seu momento. A hora em que você ia entender o que você sente e abrir seu coração. E a confiar na gente", fala.

Guto (Pedro Goifman), Edu (Caio Manhente) e Anita (Maria Flor) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

O namorado de Vinícius fica preocupado com a reação do irmão. "Eu não sei se você vai gostar de mim depois disso, mas eu descobri que gosto do Vinícius pra namorar", desabafa.

Apesar da surpresa inicial, Edu dá um abraço carinhoso no irmão. Guto fica muito emocionado ao receber o apoio do irmão