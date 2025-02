Diogo Nogueira e bateria da Portela: começa noite de samba no BBB 25

Na sequência, Diogo Nogueira se apresentará para os confinados. "Poder dividir o palco do BBB com a Portela vai ser uma honra e um grande privilégio. Espero que o público que estará nos assistindo aproveite bastante e que os brothers e sisters se divirtam ao extremo e fiquem muito felizes", afirmou o cantor, em material enviado para imprensa.

Antes do início da festa, João Pedro indicou 5 brothers para sua Mira. No domingo (23), um deles será mandado ao Paredão pelo Líder.

