Eva descarta rivalidade com Vitória no BBB 25: 'Meu problema era o Mateus'

Na madrugada desta sexta-feira (21), após a prova do líder no BBB 25, Eva deixou claro que não pretende levar adiante uma rivalidade com Vitória. A sister afirmou que seu problema sempre foi com Mateus, não com a colega de confinamento.

O que houve

Em conversa com Renata, Eva comentou sobre a situação. "Vou ficar numa perseguição com a Vitória sendo que meu problema era o Mateus? Com a Vitória, eu não tenho nada diretamente com ela", disse.