Ousado, peculiar e épico: 'Brutalista' desponta com grande chance ao Oscar

A grande aposta, no entanto, é "O Último Azul", de Gabriel Mascaro, que concorre ao principal prêmio do evento, o Urso de Ouro. O Brasil não tinha representantes neste prêmio desde 2020, quando concorreu com "Todos os Mortos" (Marco Dutra e Caetano Gotardo).

Com Rodrigo Santoro e Adanilo, "O Último Azul" retrata um Brasil distópico em que uma mulher de 77 anos tenta realizar seu último desejo antes de ser exilada para uma colônia habitacional. "Gabriel Mascaro sempre traz assuntos que têm a ver com a nossa realidade", avalia Flávia Guerra. "Sou muito fã do cinema dele; acho um diretor interessante e que inova, arrisca e é muito atento".

Adanilo diz que o filme é sobre "empreender uma jornada", com cenas bonitas que retratam a região amazonense. "É um filme muito político, de como é envelhecer no Brasil (...) E como tentamos como cultura e país invalidar essas pessoas".

Amazonas ganha espaço no cinema

No ar em "Volta por Cima" (Globo), Adanilo esteve do Festival de Berlim para a disputa de "O Último Azul" pelo Urso de Ouro. Em entrevista ao Plano Geral, o ator indígena diz que o cinema brasileiro vive um momento importante, mas destaca o recorte regional do Amazonas, onde o filme se passa.