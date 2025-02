Diego Alemão diz que fez pelo menos R$ 5 milhões em menos de 1 ano pós-BBB

Hoje, o ex-BBB se arrepende da forma como gastou o patrimônio conquistado. "Não estourei [gastei] tudo, sobrou alguma coisinha, mas estourei bastante. Hoje me arrependo. Poderia ter uma condição muito melhor do que a que tenho hoje".

Diego Alemão foi o protagonista e campeão do BBB 7. Sua participação no reality ficou marcada pelo triângulo amoroso que formou com outras duas competidoras do programa: Íris e Fani.