Dantinhas: Como Karol Conká, Camilla sairá com alta rejeição no BBB 25

Assim como a ex-participante Karol Conká, Camilla vai sair com um índice de rejeição bem alto no Big Brother Brasil 25, apontou Dantinhas em comentário no Central Splash desta sexta-feira (21) no Canal UOL.

Acho que a Camila vai sair com um índice de rejeição bem alto também. Porque assim, eu não vejo realmente... É porque a Camila é odiada pela torcida de todos os participantes. Não tem uma torcida a favor.

Dantinhas

O comentarista do UOL comparou Camila com a cantora Karol Conká, que participou do BBB 21 e saiu com a maior rejeição da história do reality show, com 99,17% dos votos. Ela foi eliminada no paredão contra Arthur e Gil do Vigor.