Camilla detona Vilma após discussão por comida no BBB: 'Muito arrogante'

Camilla: "Coletivo é coletivo. Tem que perguntar. Se tem três pessoas que não come, gente, separa e a gente fraciona!".

Camilla: "P*rra, ela é muito arrogante, cara! Para convívio, eu acho ela uó. Ela foi fazer a comida e queria botar uma laranja na comida, só que eu acho que tem que perguntar se a galera quer. É coisa boba, mas eu já passei mal duas vezes por causa de comida. [Adaptar os pratos] É uma coisa que todo mundo pode fazer! Às vezes é uma margarina, uma mistura, uma coisa que eu não como. Até o louro mesmo também pode f*der a barriga de alguém".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas