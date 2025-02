Camilla e Gracyanne apontam transformação de Aline no BBB: 'Se apagou'

Gracyanne concordou com Camilla e relembrou um momento marcante após seu retorno do Paredão, quando tentou motivar Aline. "Pica, mano! Tanto que eu voltei do Paredão e falei um monte de coisas pra ela 'tu é foda, mulher, acorda, quero te ver do jeito que cê tava, você é incrível'. Fico até arrepiada!", declarou, reconhecendo o potencial da participante. No entanto, ela também notou que Aline está sem a mesma energia de antes. "Acho que ela se apagou", avaliou. Era uma mulher braba!", finalizou Gracyanne.

Camilla não acreditou que a postura atual da participante fosse vantajosa para o jogo. "Raçuda ela continua sendo, mas não quer dizer que seja boa como jogadora", concluiu.

