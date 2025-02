Brother cogita expor Camilla no BBB 25, e sister garante: 'Tô precisando'

Ciente de que Guilherme se aproximou de Vitória após a discussão entre elas, Camilla garantiu que seria bom caso ela fosse exposta. "Se ele me expor, eu vou agradecer, papo reto, porque eu tô precisando...", garantiu.

A carioca ainda afirmou que destruiria Guilherme com seus argumentos. "Se ele vier falar eu vou dizer que é uma visão dele, problema dele porque ele não joga comigo. Porque o que eu falei pra Vitória eu falaria 10 mil vezes".

Thamiris ainda acrescentou que Guilherme seria hipócrita de defender Vitória. "Se ele ficou p*to com a Renata, por conta dela ter jogado o voto dela fora, a Vitória fez a mesma coisa votando na Delma naquele momento. Ele falou 'outra pessoa poderia ter ido no paredão'. Ele não tem o que falar! Se ele vier falar, você fala: 'Que peso e medida são esses'?".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas