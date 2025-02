Músicas e amigo morto: Brad Pitt tem segredo inusitado para atuar bem

O artista é sócio do icônico Miraval Studios, que foi comprado por ele e Angelina Jolie em 2011. No passado, o local foi usado para gravações de bandas e artistas famosos, como Pink Floyd, AC/DC, The Cure, Sting e Yes. Inativo durante o processo de divórcio da atriz, Pitt reabriu o estúdio em 2022 ao lado do produtor francês Damien Quintard.