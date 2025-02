Beatriz conhece homem que será o maior rival de Beto em 'Garota do Momento'

No capítulo de sábado (22), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beatriz pensa em desistir da novela por conta de Bia, mas Clarice a convence a permanecer como protagonista.

Beto convida Ulisses para produzir seu novo filme. Érico tenta conversar com Carlito. Edu se preocupa com Celeste. Juliano pede que Bia fique de olho em Clarice na TV.

Raimundo afirma que se arrependeu de ter demitido Vera. Anita perde seu emprego. Jacira confessa que foi ela quem provocou Nelson. Raimundo aprova o namoro de Celeste com Edu.