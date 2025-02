BBB25: O que significa o beijo entre Aline e Thamiris?

Outro papo que me chamou a atenção nas redes sociais foi sobre traição. Aline teria traído Diogo por ter beijado outra pessoa em uma festa? Na lógica monogâmica, talvez. Mas será que traição não teria mais a ver com quebra de lealdade? Por exemplo: quando Camilla e Thamiris torcem para que sua aliada, Vitória, seja indicada ao paredão?

Em 2012, entrevistei a psicanalista Regina Navarro Lins aqui para o UOL sobre esse tema. Na época, ela deu uma declaração que viralizou na internet mais de uma vez: "Ninguém deveria se preocupar se o parceiro transa com outra pessoa". Há 13 anos, essa afirmação causou muito mais alvoroço do que causaria hoje, em que os relacionamentos não-monogâmicos são cada vez mais frequentes e discutidos com naturalidade.

Apesar de as pessoas estarem curiosas e comentando o tal beijo, a naturalidade com a qual é encarado é infinitamente mais do que em outros momentos da TV em que pessoas LGBTI+ se beijaram. Os primeiros homens a se beijar no BBB foram Gil do Vigor e Lucas Penteado, no BBB 21. Na ocasião, que nem foi há tanto tempo, muito se questionou se Lucas estava sendo oportunista, pois não havia se declarado gay ou bissexual em nenhum momento. A sinceridade de Lucas foi posta em cheque inclusive dentro da casa, mais veementemente pela polêmica Lumena. Quem lembra?

Apenas quatro edições adiante, o tal beijo entre Aline e Thamiris teve um caráter muito mais leve, dentro e fora do BBB. Só posso achar que, de fato, estamos evoluindo.

*Vladimir Maluf é psicanalista clínico formado pelo CEP (Centro de Estudos Psicanalíticos), em São Paulo, jornalista e estrategista de conteúdo digital com passagens pelo UOL, Terra, Globo.com e iG e consultor sobre diversidade e produção de conteúdo digital. Ganhou o Prêmio UOL na categoria "Melhor Conteúdo" em 2020.

