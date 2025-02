Após tragédia de 'Rust', Alec Baldwin diz ter estresse pós-traumático

Protagonista e produtor de "Rust", em 2021, ele fez um disparo acidental com uma arma durante as gravações, que resultou na morte da diretora e em outra pessoa ferida. Em dezembro de 2024, as autoridades dos Estados Unidos retiraram as acusações finais contra o ator e, posteriormente, ele foi inocentado pela promotoria.

Pelo fato de que o revólver deveria estar com balas de festim no momento da filmagem, a responsabilização pela morte foi para a armeira de "Rust", Hannah Gutierrez-Reed. Ela foi condenada a 18 meses de prisão.