Após término com Marquezine, João Guilherme viaja com Anitta para São Paulo

No momento de embarcar na aeronave, Anitta e João entraram separados e sentaram em fileiras distintas. O ator, aliás, viajou sozinho em sua fileira.

João Guilherme embarcou no avião com Anitta, mas preferiu sentar sozinho Imagem: Filipe Pavão

Splash acompanhou a viagem e viu que o voo foi marcado por fãs animados e interações com Rafael Guedes, Rafa Uccman e a própria Anitta. Ela reagiu com humor ao ver um LP "pirata" do álbum "Funk Generation".

Nas alturas com Anitta

Beats selecionou três duplas de fãs para viajarem em um avião personalizado ao lado de Anitta e seus convidados. Durante o voo, open bar do lançamento Beats Red Mix.

Além da viagem com tudo pago, do Rio de Janeiro para São Paulo nesta sexta-feira (21), os vencedores também ganharam ingressos para curtir um dos últimos shows da turnê Ensaios da Anitta. Será no sábado (22) e domingo (23), no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.