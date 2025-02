Van Damme impressiona ao mostrar os músculos e diz como cuida do corpo

Jean-Paulo Van Damme, 64, comentou sobre como muita do corpo.

O que aconteceu

O astro do cinema sempre reforça pelas redes sociais a importância da constância e da disciplina quando o assunto são os cuidados com o corpo e com a mente. Ao longo de sua carreira, o ator enfrentou momentos difíceis quando enfrentou um vício por cocaína e foi diagnosticado com transtorno bipolar de ciclo rápido.

Para sua mudança de vida, Van Damme passou a praticar uma hora de exercício diário, que podem variar entre treinos de força e a prática de técnicas das artes marciais. Em entrevista à revista Men's Health, o artista ainda contou que incluiu séries de agachamento, flexões e exercícios com peso.