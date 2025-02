Anitta zen? Cantora fala sobre mudanças pessoais: 'Queria controlar tudo'

O que fez Anitta virar a chave? Ela conta que, desde 2022, entrou em uma jornada de autoconhecimento. "As pessoas confundem ser 'zen' com estar bem. É equilíbrio. Você dança, brinca, mas tem momento que estressa, só que nunca da maneira que eu era antes."

O que virou minha chave foi mergulhar no autoconhecimento. Em 2022, eu comecei mesmo uma jornada de entrar para mim, de ver o que realmente importa. E, agora, eu tenho valorizado coisas que me fazem feliz. Tá aqui nesse avião, com os meus amigos, com os fãs. A Beats é uma marca que eu confio. Não topei estar aqui porque estão me pagando, eu não precisaria, é uma coisa que me dá prazer. Estou aprendendo a botar na minha vida trabalhos que eu não vou precisar ficar estressada ou reclamando.

Olhar generoso

A cantora diz analisar sua trajetória com muita generosidade, apesar da faixa dos 30 ser um momento de julgar o que se fez no passado, sem a sabedoria do tempo. "Tem muita coisa imatura que a gente fazia aos 20, ainda mais eu, por ter tudo gravado. Acabo olhando e falo: 'Caraca, meu Deus do céu'. Só que o mais importante é você olhar com generosidade: 'Pô, todo mundo aprende e pode ir amadurecendo, evoluindo'. E eu acho que evoluí muito."

Eu vejo coisas que eu fazia antes ou que eu falava e falo: 'Nossa, por que eu fazia isso?'. E, hoje em dia, eu sou muito orgulhosa de que foram essas coisas que me fizeram aprender e, agora, ser tão diferente. Tô me achando muito diferente, né? Deu um salto dos 30 para cá. Eu me sinto muito diferente. Então, acho que essa é a minha sensação de agora.

Se Anitta pudesse voltar no tempo, o que ela diria à Larissa do passado? "Que a vida pode ser mais leve. Nem tudo precisa ser um drama de novela ou precisa ter o bem e o mal, o certo e o errado. Todo mundo é um pouquinho de cada coisa."