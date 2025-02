Aline pede naturalidade e tem DR com Diogo na madrugada: 'Tá na defensiva'

A sister chegou a pedir para não ser interrompida. "Tudo o que eu falo para você, você quer tirar algo além. Mas eu vou ser sempre muito clara", disse.

Diogo reclamou: "Não aponta", disse.

Aline rebateu. "Ai que chato, velho. Sinceramente. Você já tem seus problemas, suas questões dentro da casa, em que as pessoas estão apontando o tempo todo você. E você tá olhando para mim como se fosse mais essa pessoa. Pelo contrário, inclusive em vários momentos eu sempre fiz o movimento contrário", disse. "Você está me interpretando de maneira errada".

