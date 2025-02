Whindersson Nunes se interna em clínica psiquiátrica no interior de SP

Whindersson Nunes, 30, decidiu se internar em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo para cuidar de sua saúde mental.

O que aconteceu

Decisão de se internar partiu do próprio humorista. "Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama", diz nota divulgada pela Non Stop Produções Artísticas, empresa responsável pela carreira do humorista.

Whindersson vai ter acompanhamento médico especializado. "O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar", diz o comunicado.