Saryne: Globo sente falta de repercussão do BBB 25 e provoca com 'spoilers'

A TV Globo sente que o BBB 25 tem repercutido pouco e provoca com 'spoilers', afirmou Bárbara Saryne no Central Splash desta quinta-feira (20) ao comentar a possibilidade de uma repescagem nesta edição do reality.

A Globo está toda semana mostrando esse livrinho, checando dinâmicas, mais com a intenção que a gente repercuta, que a gente fale, que a gente opine. Eles estão sentindo falta de repercussão esse ano.