Ator pediu 'benção' à veterano de 'Vale Tudo' para fazer remake da Globo

Lucas encontrou o veterano nos bastidores de um musical que Muller fazia. "Conversar com o cara e pedir a bênção. Entender mais desse Sardinha, como ele construiu esse personagem. Foi muito legal, porque eu cheguei, assisti ao espetáculo maravilhoso e, no final, ele estava saindo e eu falei: 'Otávio, licença, posso falar com você rapidinho?'"

Otávio reconheceu Lucas das notícias que tinha lido na internet sobre o remake. "Ele me falou muitas coisas legais. Foi o primeiro trabalho que Otávio fez na televisão, aos 21 anos, acho. Eu tenho 25 hoje. Poder fazer um personagem que o Otávio Muller fez é uma honra, além dessa novela".

Mudanças no personagem

Lucas não viu toda a obra original, mas pontua mudanças que o público vai identificar logo: antes interpretado por um ator branco, o personagem agora é vivido por um homem preto. "Sempre vai ser diferente, né? Por mais que a gente assista e pegue alguma coisa, é outro corpo, outra pessoa, outro fenótipo".

Sardinha é muito amigo de Solange Duprat, personagem interpretada por Alice Wegmann, com quem trabalha na agência de conteúdo Tomorrow. Splash acompanhou uma noite de gravação da trama, na qual a agência de conteúdo fazia uma festa. Sardinha caminhava para lá e para cá a fim de deixar tudo organizado —ao lado da diretora, Solange, e do dono, Renato (João Vicente de Castro).