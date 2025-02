Rolou ou não? Saiba o que Aline e Thamiris falaram sobre beijo delas no BBB

No banheiro, Gracyanne disse para Vitória Strada que Aline beijou Thamiris. Em seguida, ela avisou: "Thamiris, já contei hein? Porque eu sou fofoqueira. Ainda bem que tinha avisado".

Thamiris expressou estar confusa com a fala, e Gracyanne completou: "Eu falei que a Aline beijou ela? Ela [Thamiris] só recebeu". Thamiris, então, confirmou: "Ah tá. Eu tava sentada no chão".

Mais tarde, a trancista detalhou o beijo para Vitória. "Do nada, a Aline meteu o linguão na minha boca. Do nada... Mona, tá maluca. Ela começou a rir, sentou no chão e morreu o assunto. Não falei nada", disse.

Receios

Imagem: Reprodução/Globoplay

No início da tarde, Thamiris voltou a comentar o beijo com Gracyanne. Ela disse que estava "muito louca" na festa e tem medo de ser interpretada de forma errada. "Já tive uma briga [com Diogo Almeida]. Por falar que ele não trata ela bem... Aí acontece tudo o que acontece. Aí justamente eu sou a pessoa com quem acontece. Para não falar que foi de propósito".