Repescagem? Só duas pessoas merecem voltar ao BBB 25, diz Chico Barney

A repescagem no BBB 25 é uma péssima ideia, e apenas duas pessoas mereceriam voltar ao jogo, afirmou Chico Barney no Central Splash desta quinta-feira (20).



Ninguém do elenco que entrou no programa merece voltar, mas tem duas pessoas que merecem. Duas pessoas menosprezadas pelo povo brasileiro e que não foram levadas a sério. E, com isso, deram espaço até para o genro e para a Delma entrarem. Não deveriam ter entrado.

A mãe e a filha, que estiveram aqui conosco (...) Paula e Nicole têm que entrar. Na minha humilde opinião: a solução para o BBB é Paula e Nicole. E isso já poderia ter resolvido antes.

Chico Barney

Paula e Nicole disputaram juntas pela última vaga no grupo Pipoca no BBB 25. Além delas, concorriam Cléber e Joseane (filho e mãe) e Guilherme e Joselma (genro e sogra), que foi a dupla escolhida pelo público.