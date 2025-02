'Origem solitária': ator expõe mudanças em 'Reacher' após série irritar fãs

Agora, a ideia é retornar às origens solitárias do personagem. "Na segunda temporada, exploramos o que Reacher faria com a família que ele mesmo escolheu. E muitos disseram: não, só quero vê-lo resolvendo os casos sozinho. Essa temporada com certeza está mais perto disso", explica Ritchson.

Ritchson relembra uma conversa com o produtor Don Granger, que comparou o personagem a um jacaré. "Ele sempre vai ser um jacaré onde quer que esteja, seja no shopping, num café ou no zoológico. E eu admiro isso no Reacher, ele sabe quem é se mantém fiel a isso".

Alan Ritchson e Olivier Richters em cena da terceira temporada de 'Reacher' Imagem: Divulgação

Quando assumiu o papel, Alan Ritchson enfrentou um desafio. Apesar de ser o protagonista, o sisudo Reacher só fala o estritamente necessário —na primeira temporada, ele passou uma cena de sete minutos sem dizer uma palavra. O ator, então precisou encontrar outras formas de se expressar.

É difícil, porque o diálogo é a principal forma de passar emoções. Aí você começa a questionar tudo: onde eu ponho as mãos? Como está minha postura? Você foca muito na parte física. Eu sou um camaleão, entro num ambiente e absorvo a energia do lugar, me adapto para ser mais engraçado ou sério. Acho que todos fazemos um pouco disso, mas Reacher é o oposto.

Alan Ritchson

O ator começou sua carreira como modelo internacional e passou por traumas na indústria. Ele abandonou a carreira de modelo após sofrer assédio sexual de um fotógrafo e, em entrevista ao Hollywood Reporter, descreveu a área como "tráfico sexual legalizado". Em 2004, se mudou para Los Angeles para participar do American Idol e chegou a avançar em algumas fases do reality, mas foi eliminado. No entanto, decidiu continuar em Los Angeles para tentar a carreira de ator.