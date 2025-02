Rapper Oruam é detido durante blitz em área nobre do Rio de Janeiro

O sucesso levou Oruam a assinar contrato com a gravadora Mainstreet Records, criada por Orochi, e a colaborar com grandes nomes do trap e do funk, como MC Ryan SP, MC Daniel e Xamã. Seu repertório inclui hits como: "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", "Terra Prometida", que ganhou uma versão especial com João Gomes, "Rolê na Favela de Nave" e "Para de Mentir".

Oruam é filho de Marcinho VP, apontado como líder do Comando Vermelho e preso desde 1996. O rapper nunca conviveu com o pai, mas já declarou publicamente sua admiração por ele. No Lollapalooza 2024, subiu ao palco usando uma camisa com a imagem do traficante e pediu sua liberdade. Além disso, ele tatuou o rosto do pai no peito e também o de Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, na barriga.

Oruam também se destaca pelo estilo de vida ostentador, compartilhando imagens de carros de luxo e mansões. Ele já foi visto com um veículo avaliado em R$ 2,6 milhões e costuma exibir sua rotina extravagante nas redes sociais.