Proibida pelo marido? Atriz de 'História de Amor' ficou 30 anos sem atuar

Já separado da atriz, Marques trabalhou com Jô Soares no SBT e na Globo. Em 1988, ele se transferiu para o SBT ao lado de Jô Soares e Max Nunes. Na emissora de Silvio Santos (1930-2024), escreveu para o Veja o Gordo e Jô Soares Onze e Meia. Foi também roteirista e consultor do Programa do Jô, na Globo, até o encerramento da atração.

Retorno às novelas

Marly Bueno retomou o ofício de atriz três anos após se separar de Hilton Marques. A artista recebeu um convite do diretor Herval Rossano para compor o elenco de minissérie "O Portador" (Globo), em 1991.

Eu fiquei sem atuar na televisão e depois que eu me separei resolvi voltar, foi ótimo. Num jantar eu me encontrei com pessoas que me convidaram para fazer "O Portador". Foi uma volta lenta... Marly Bueno, em entrevista à TV UniverCidade

No mesmo ano, esteve na novela "Felicidade", de Manoel Carlos. "Ela tem um ótimo astral, é generosa com os companheiros. Quando a chamei para "Felicidade", já sabia que me apaixonaria por seu trabalho. Marly sabe dizer um texto, entende o que eu quero. É um presente para o autor", disse Manoel Carlos, 91, à revista IstoÉ Gente, em 2003.