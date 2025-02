Pontada na cabeça: briga com Robson amaldiçoa Hugo em 'Mania de Você'

No capítulo desta quinta-feira (20) de "Mania de Você" (Globo), Hugo discute com Robson e sente uma pontada na cabeça. Isso é mais um indício de que o marido de Diana está com a saúde comprometida.

Porém, o problema de Hugo não deve ser algo que lhe custará a vida. Em breve, Robson deve falsificar os resultados para mostrar que o ex-chefe sofre com uma doença grave.