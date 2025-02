'Papito', do BBB 18, anuncia namoro com Paula, que tentou entrar no BBB 25

Ayrton entrou no BBB 18 acompanhado da filha, Ana Clara, que atualmente trabalha como apresentadora na TV Globo. Já Paula e a filha, Nicole, concorreram a uma vaga no BBB 25. As duas, porém, ficaram de fora do reality show, já que Joselma e Guilherme foram a dupla escolhida pelo público. Os dois teriam se conhecido pela internet após Paula passar pelo confinamento para tentar uma vaga no reality, segundo informações da Marie Claire. Eles só teriam se visto pessoalmente recentemente, já que Paula mora em São José dos Campos (SP), e Ayrton no Rio de Janeiro (RJ).

