Novos aliados? Após eliminação de Mateus, brothers se aproximam de Vitória

Guilherme comentou sobre Vitória estar cercada de pessoas, mas ao mesmo tempo parecer estar sozinha.

Diego, por sua vez, disse para o brother que Vitória "não está só". "Não acho que ela está sozinha, mas eu sei que ela vê em mim alguém com segurança. Ela está sem o Mateus", disse.

Na manhã desta quinta-feira (20), Vitória decretou ser uma "mulher mudada". "Tiraram minha dupla e eu reagi. Mateus não foi embora, ele foi para dentro de mim. Agora somos dois", disse, comemorando ter ganho R$ 40 mil na noite anterior, além de conseguir completar o quebra-cabeça que a levou para a festa.

