No sigilo: Gracyanne pede que Vitória não comente sobre beijo de sisters

Ciente do incômodo da aliada, a influenciadora pediu que Vitória não comentasse sobre o ocorrido com ninguém. "Não comenta do beijo com ninguém, porque eu acho que a mona não gostou".

Gracy ainda contou que Thamiris ficou insegura se conversava, ou não, com Aline. "Ela tava toda ali, será que eu converso com a Aline? Eu falei, não. E ela, 'e se virar fofoca'? Ih, então eu não deveria ter contado. Depois vou falar pro Diego".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas