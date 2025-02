Nicolas Cage e filho são processados por ex-mulher do ator; entenda o caso

Nicolas Cage, 61, e o filho Weston Cage, 34, estão sendo processados por Christina Fulton, 57, ex-mulher do ator e mãe do rapaz.

O que aconteceu

Atriz e modelo, Christina entrou com uma ação no Tribunal Superior da Califórnia (EUA), contra Nicolas nesta última quarta-feira (19). As informações são da revista People.

A ex-mulher de Nicolas Cage alega que o artista "ignorou as preocupações com a saúde mental" do filho. Ela ainda afirma que ele teria incentivado o comportamento agressivo de Weston.