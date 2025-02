Márcia Goldschmidt conta por que deixou a televisão: 'Estava muito infeliz'

Márcia Goldschmidt, 64, contou por que decidiu deixar os holofotes e se mudar para a Europa, onde mora há mais de uma década, em pleno auge de sua carreira televisiva no Brasil.

O que aconteceu

A ex-apresentadora contou que era hostilizada por colegas de elenco do SBT e crê ter sido prejudicada por eles. "Gravava três programas no SBT, as pessoas me odiavam. As pessoas que estavam há muito tempo na emissora eram todas contra mim, os artistas do elenco. Fiquei super na geladeira, afastada. Tenho certeza que meu tapete foi puxado", expôs ela, em entrevista que vai ao ar nesta quinta-feira (20) no programa "Sensacional" (RedeTV!).

À época, Márcia se sentia tão angustiada que tinha medo de pisar no estúdio. "Estava super infeliz. Eu e a maquiadora pegávamos a Bíblia no camarim. Lia o Salmo 91, porque, quando eu entrava no estúdio, achava que iria cair."