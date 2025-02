Pé machucado, investidas e conselhos: como foi a Festa do Líder de Eva?

Memórias de infância ajudaram na dinâmica

Ao chegar à festa, Vitória compartilhou com os colegas a estratégia que usou para montar o quebra-cabeça: uma memória de infância. Ela contou que, durante as visitas à casa da avó, via a matriarca passar meses montando um quebra-cabeças de 2.000 peças. "Fiquei com isso na cabeça e fui por partes", explicou.

Eva preocupada

Eva chegou a perguntar se Vitória estava chateada por ter sido vetada da festa, mas a sister garantiu que não havia ressentimentos.

Vinicius cortou o álcool de Aline

Um momento divertido da noite foi quando Vinicius impediu Aline de preparar outro drink. "Já caiu duas vezes. Eu não tô louco pra deixar você caindo de novo", disse ele. Mesmo com os apelos de Aline, Vinicius manteve a postura: "Cê tá calibrada já, amor. Querida, tá calibrada!", disse o brother que é amigo pessoal da sister.