Lisa do Blackpink brilha solo, com colaborações de peso e em série da MAX

Depois do seu lançamento como solista em 2021, Lisa se aventurou em performances pelo mundo. Em 2023, ela fez cinco performances para a famosa casa de shows parisiense Crazy Horse, conhecida casa de eventos francesa.

Com o fim do contrato individual com a YG em 2024, Lisa se tornou, além de rapper, dançarina e modelo, também empresária. Em junho ela lançou seu primeiro single na LLOUD: "Rockstar". O MV foi filmado na Tailândia e homenageia o país e sua cultura.

0:00 / 0:00

Em seguida, Lisa lançou outros dois singles. "New Woman", colaboração com a cantora espanhola Rosalía, e "Moonlit Floor (Kiss Me)", balada que sampleou uma parte da famosa canção dos anos 90, "Kiss Me", do grupo norte-americano Sixpence None Richer.

0:00 / 0:00

Se na época de YG os lançamentos solo não tiveram muita promoção, na era LLOUD ela veio com força. Lisa foi headliner do Global Citizen Festival, em setembro de 2024. No mês seguinte, se apresentou no Fashion Show da Victoria's Secret.