Lexa chora ao relatar dores e perda de bebê poucos dias após nascimento

Morre Sofia

Lexa, 29, anunciou que deu à luz a filha Sofia no dia 2 de fevereiro, com apenas 25 semanas de gestação, mas a bebê morreu três dias depois. A cantora teve um quadro grave de pré-eclâmpsia. "Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida", disse a artista no Instagram.

Sofia nasceu no dia 2, muito prematura. "Eu não tenho forças nem para andar, parecia que cada pá de terra no seu enterro era como se a minha vida e os meus sonhos estivessem indo junto, meus seios cheios de leite, sem conseguir pensar em nada direito, mas eu creio nos teus planos Senhor...", escreveu.

Lexa agradeceu à obstetra por "salvar sua vida" e dar-lhe a chance de pegar a bebê no colo, com vida. "Foi como ela mesma me disse, em todos esses anos dela como médica/obstetra o meu caso foi um dos mais graves e desafiadores até hoje".

A artista explicou que precisa se afastar por um tempo, em razão do luto. "Eu tô vivendo o meu luto e o meu deserto, tenho fé que em breve sairei dele. Eu experimentei do maior amor do mudo e da maior dor também. Por hora (sic) eu só quero ficar quietinha".