Leonardo curte férias em Las Vegas e ostenta drink: 'Programação em dia'

Leonardo, 61, compartilhou nas redes sociais mais um registro de suas férias em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O cantor sertanejo publicou uma foto tomando um drink em um ambiente luxuoso. "Com a programação em dia", ironizou ele, na legenda do post no Instagram.

Os seguidores de Leonardo se divertiram com a irreverência do ídolo. "Deixe ele que ele bebe", brincou um internauta, nos comentários da publicação. "Garapa e mais garapa", zoou outro. "Combustível", 'definiu' um terceiro.