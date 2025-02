Gracyanne devia estar muito carente quando conheceu personal, diz Sacha

Participante do BBB 25, Gracyanne Barbosa devia estar muito carente quando conheceu o personal Gilson de Oliveira, o Gilsão, apontado como pivô do fim do casamento da influenciadora com Belo, afirmou Sacha Bali, ator e vencedor de A Fazenda 16, em entrevista ao Camarote do Chico Barney, do Canal UOL.

Realmente, ela devia estar muito carente quando ela conheceu o Gilson. Eu acho que eles são muito parecidos imageticamente. São dois Robocops. Mas em termos de troca de ideia, me parecem duas pessoas bem diferentes, bem distantes.

Sacha Bali

Ao falar da participação de Gracyanne no BBB, o convidado de Chico Barney a elogiou por seu foco, apesar de alguns deslizes durante o reality show.