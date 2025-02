Filha de Leonardo viveu relação com ex de Susana Vieira: 'Não era para mim'

Jéssica Beatriz Costa, 30, revelou que está "impossível" arranjar um namorado. A filha do cantor Leonardo justificou a opinião ao compartilhar uma mensagem que recebeu nas redes sociais.

"Ficaria comigo? Vem para Trancoso e me banca, você é cheia de dinheiro mesmo", dizia o pretendente.

Quem é a moça

Ela é fruto do relacionamento do cantor sertanejo com a designer de joias Priscila Beatriz. Jéssica nasceu em 17 de março de 1994.