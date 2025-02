'País e política me desanimaram': como Dan Stulbach superou crise de fé

Produção é baseada na história de Renee Murdoch Imagem: Stella de Carvalho/Divulgação

A experiência de atuar na produção trouxe novos ângulos ao artista. "Aí, de repente, eu encontro um filme desses, que trabalha com o desconhecido, com a espiritualidade, e de alguma maneira isso me contagiou. Me trouxe luz para certas questões da minha vida. Isso é muito legal, quando um trabalho consegue te transformar."

Vanessa Giácomo, que dá vida à Renee, tem uma relação diferente com a fé. A artista, que nasceu na cidade de Volta Redonda (RJ), sempre acreditou na vida que tem hoje. O trabalho em "Fé Para o Impossível", porém, reforçou ainda mais a fé da artista --apesar das dores e das perdas inevitáveis à natureza humana.



Esse filme me trouxe emoções diferentes. Eu me conectei ainda mais, repensei toda a minha fé ainda mais. É óbvio que em vários momentos da nossa vida a gente fala: 'poxa, mas por que isso está acontecendo comigo?'. Eu já tive, eu perdi a minha mãe com câncer. De certa forma, vivi esse momento, de ficar ali do lado, pedir tanto a Deus, de depositar toda a sua fé, e às vezes nem tudo a gente consegue. A vida é assim.

Vanessa Giácomo

Perdas e nascimentos

Vanessa Giácomo e Dan Stulbach nos bastidores de 'Fé para o Impossível' Imagem: Divulgação

O momento em que Renee é atacada na praia, no Rio de Janeiro, representa um grande ponto de virada na vida da família. Eles se veem diante da impermanência da vida, em que tudo pode mudar a qualquer hora.