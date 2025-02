Ofensas e queixa na justiça: entenda a treta entre Neymar e Luana Piovani

Logo depois, Neymar rebateu: mandou Piovani "voltar para o hospício" e a chamou de louca. "Não tira meu nome da boca. Quer ser famosa? Seu tempo já foi, era uma ótima atriz. Mas agora tem que enfiar um sapato na sua boca porque só fala m****."

Você não pode falar das minhas crias. Se você quiser o telefone da mãe dos meus filhos, eu te passo. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na cara. Neymar

Luana mandou Neymar calar a boca. "Por que todo homem sem argumento tem que chamar a mulher de louca?", questionou.

Sei que estão todos esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe, mas contra fatos não há argumentos. Então vou seguir chic daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand up (olha que assunto bom para virar piada no stand up!!).

À época, a Neymar Sports, empresa de Neymar, disse que a empresa foi associada à PEC em "contexto pejorativo e politizado". A nota dizia que Piovani, de forma "oportunista, leviana, desproporcional e irresponsável", atacou Neymar "sem propósito".

Semanas depois, a atriz voltou a criticar Neymar ao compará-lo com Kylian Mbappé, 25. Piovani elogiou Mbappé após o craque criticar a extrema-direita da França e pedir que os jovens franceses comparecessem às urnas. "A diferença entre um craque com consciência de classe e o Neymar. Mbappé, no meio de uma coletiva, dispara contra a extrema-direita da França. Já no Brasil, Neymar é garoto propaganda de milicianos", diz a postagem compartilhada.