Diogo reage a beijo de Aline e Thamiris no BBB: 'Ai, ai!'

Thamiris: "Foi ela! Você viu como eu estava lá [na festa]".

Diogo: "Vi. Ela quis fazer respiração boca a boca? Achou que ia ajudar?".

Aline: "Eu vi que ela estava sentada e fiz assim [vai pra cima]".

Diogo: "Ai, ai!".

