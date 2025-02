Chico: Globo desrespeitou fãs do BBB em São Paulo por causa do Corinthians

A TV Globo desrespeitou o público de São Paulo ao exibir o BBB 25 mais tarde para transmitir a estreia do Corinthians na Libertadores contra o Universidad Central.

Ontem a Globo cometeu mais um grande equívoco com o povo de São Paulo. Um desrespeito gigantesco. Porque exibiu o programa ao vivo para todo o Brasil. E por culpa do Corinthians, só meia-noite passou em São Paulo.