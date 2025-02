Chay Suede curte praia em dia de sol forte no Rio de Janeiro; veja fotos

Ida de Chay Suede à praia rendeu até marquinha de bronze. Foto de costas mostra tom da pele pouco acima do bumbum.

Nova onda de calor elevou temperaturas em estados do Centro-Sul do Brasil, incluindo Rio de Janeiro, com a capital passando dos 41ºC. Ir à praia para tentar se refrescar é uma das opções, como fez Chay Suede. Confira fotos:

Chay Suede sai do mar em Copacabana, no Rio Imagem: Dan Delmiro / AgNews

Ida à praia rendeu bronze para Chay Suede, no Rio Imagem: Dan Delmiro / AgNews