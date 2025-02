'Bota na sunga': Leão Lobo entrega dica de Luiza Ambiel na Banheira do Gugu

Aí ela falava assim: 'enquanto o Gugu estiver falando, apresentando os convidados, você já entra. Já dentro da banheira, você abaixa, já pega os sabonetes e bota na sua sunga. Aí é só ir tirando da sunga e jogando para você ganhar'.

Leão Lobo

Leão disse também que as dicas não eram exclusividades de Luiza Ambiel, mas também acontecia com as outras participantes da Banheira do Gugu.

Mas todas me avisavam, porque todas eram minhas amigas, entendeu? Então eu ganhei muito ali, porque eu já enfiava tudo na sunga e saía jogando para o balde.

Leão Lobo

