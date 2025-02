BBB: Claramente Diogo não curtiu beijo de Aline e Thamiris, diz Dantinhas

O beijo entre Aline e Thamiris na última festa do BBB 25 agitou a casa, e Diogo claramente não gostou da atitude de sua ficante no reality show, apontou Dantinhas durante o Central Splash desta quinta-feira (20) no Canal UOL.

Ele [Diogo] não gostou, deu para ver na cara dele que ele não gostou. Mas amor, é bola para frente, meu amor, né? Aline é uma mulher livre, gente. Não é um casamento, não é um namoro. E é isso.

Dantinhas

Diogo demonstrou bastante surpresa quando Aline lhe contou sobre o beijo que deu em Thamiris na festa de quarta do BBB.